Il maltempo dissotterra quaranta bombe della seconda guerra (Di lunedì 23 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Si tratta di proiettili di artiglieria, del diametro di cinquanta centimetri per dieci, che sono stati trovati nelle acque del torrente Nervia, a Camporosso, in provincia di Imperia. E' stato un coltivatore a dare l'allarme Il maltempo riserva spesso grandi sorprese. A Camporosso, in provincia di Imperia, ad esempio, l’abbondante pioggia dei giorni scorsi, unitamente alla piena del torrente Nervia, ha riportato alla luce una quarantina di ordigni bellici. E’ stato un coltivatore, in giornata, a segnalare la presenza delle bombe sul greto del fiume. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di proiettili di artiglieria - del diametro di cinquanta centimetri di lunghezza, per dieci di larghezza - risalenti al secondo conflitto mondiale. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile stabilire con esattezza il numero e il tipo di ordigni, perché in buona ...

