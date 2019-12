Fegato che si ‘auto-ripara’ con nuove cellule appena scoperte | trapianti forse non più

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Gli scienziati hanno scoperto che abbiamo alcuneche potrebbe essere utilizzate un domani al posto deidipoiché permettono all’organo di auto-ripararsi. Vediamo insieme come funzionano queste, come le hannogli scienziati e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Identificato un tipo di cellula che potrebbe essere in grado di rigenerare i tessuti del, se così fosse ci troveremmo di fronte ad una scoperta rivoluzionare che renderebbe inon necessari, perché potremmo curarci ‘da soli’. Vediamo insieme i dettagli di questa scoperta e capiamo le proprietà di queste. Le superdel. Gli scienziati hanno identificato un nuovo tipo dichiamate ‘progenitrici epatobiliari ibride’ (HHyP) che si formano durante il nostro sviluppo nell’utero materno. Sorprendentemente questecontinuano a ...

