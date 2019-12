“Distrutta per le ragazze | ma è stata colpa loro” | la sorella di Pietro Genovese su

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Incidente a Corso Francia, Emmasu Instagram Emmadiil 20enne che ha investito le duedi 16 anni nell’incidente in Corso Francia a Roma nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, ha pubblicato un post su Instagram. “Vorrei dire una cosa, non lo dico perché è mio fratello ma lo direi per chiunque, tutta la gente che sta dando laa lui dovrebbe vergognarsi”, si legge su Instagram. E aggiunge: “Sono davvero distrutta per quelle due povereche hanno perso la vita ieri notte». E poi. «Non accusate se non sapete come sono andate le cose”, scrive Emmanelle stories. Leggi anche: “Doveva investire me. Non è giusto”: il dolore della madre di una delle 16enni morte nell’incidente a Roma Incidente a Roma, le prime parole didopo la morte di Gaia e Camilla: “Non le ho viste”...

Leggi la notizia su tpi

vito16315656 : RT @vito16315656: @matteosalvinimi SPERO NON STIA PARLANDO ANCHE DEI CITTADINI? HA DETTO GIUSTO 'PROCESSATECI TUTTI' TUTTA QUELLA CLASSE PO… - Gf_Bringhenti : @lucfontana @Corriere Sicuro sicuro? Be allora qualcosa nella governance andrà cambiato. Se no tutti i giornali scr… - vito16315656 : @fattoquotidiano LE VITTIME SONO VITTIME! LA MIA VITA E' STATA DISTRUTTA, MA, ESSENDO UN POLIZIOTTO NON SONO UNA VI… -