Capodanno 2020 a Milano | cena con delitto | informazioni | prezzi e locali

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Laconperè una delle attività che sicuramente rientrano tra quelle maggiormente ambite e richieste.conVediamo quali sono iche permettono di prendere parte a questo genere di evento, riuscendo quindi a trasformare untradizionale in un evento unico. La Corte della Risaia Al ristorante La Corte della Risaia il cenone disi tramuta in un evento realmente unico. Laconviene organizzata in modo abbastanza particolare. I partecipanti a questo evento, infatti, sono i veri protagonisti dato che, durante la, viene loro chiesto di compilare un breve questionario che riguarda l’arma dele la caratterizzazione dei diversi personaggi. Talipermettono di dare vita a unsempre differente, con la vittima che cambia ogni volta: lo stesso vale ...

giroditalia : Dal Capodanno in poi, scopri gli eventi imperdibili del 2020 #inEmiliaRomagna tra cultura, musica, intrattenimento… - enpaonlus : Capodanno 2020: Comuni con divieto fuochi d’artificio a tutela degli animali - DarioNardella : Se vi chiedono “a #Capodanno che fai?” non fatevi trovare impreparati: ecco 20 eventi gratuiti in 20 luoghi diversi… -