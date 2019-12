Autostrade | Di Maio | “Sia chiaro a tutti | bisogna revocare le concessioni È battaglia di

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) "Ho notato che qualcuno continua a lamentarsi della norma sulleautostradali. Che siaavviare un percorso che ci porti alla revoca delleautostradali. Non dimentichiamoci che questa gente si è arricchita con i soldi dei cittadini, dimenticandosi però di fare manutenzione a ponti e strade. Per noi questa è unadi civiltà, perché serve giustizia per le vittime del ponte Morandi. E chi si oppone a tutto questo di sicuro non fa il bene del Paese": così Luigi Disulle ultime polemiche sulleautostradali.

