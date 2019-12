Tragedia di Corso Francia a Roma | Pietro positivo al test di alcool e droga

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Gaia, Camilla e. Sono questi i nomi dei tre giovanissimi coinvolti nelladi. Le prime, sedicenni, hanno perso la vita sul colpo, poco dopo la mezzanotte, in seguito a un investimento sulla strada a scorrimento veloce, in corrispondenza della via Flaminia. Le due stavano probabilmente tentando di scavalcare il guardrail. Il terzo, 20 anni, era alla guida dell’auto che le ha investite, una Renault Koleos. Quando il giovane, figlio del regista Genovese, si è reso conto dell’accaduto si è fermato per prestare socalle vittime ma, da subito, non c’è stato nulla da fare. Anche l’équipe del 118, arrivata dopo qualche minuto, ha dovuto rinunciare a ogni tipo di intervento medico. L’investitorealdiGenovese sarebbe risultatoagli esami alcolemici e tossicologici. Lo si apprende da fonti ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Travolte e uccise due 16enni a Corso Francia a #Roma. Parla il registra Paolo Genovese, papà dell'investitore Pietr… - tg2rai : #Roma, tragedia nella notte. Una auto investe e uccide due sedicenni a corso Francia. Fermato il giovane alla guida… -