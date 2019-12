Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) La norma inserita nelche apre alla strada alla revoca dellee all’affidamento della gestione ad Anas divide ancora la maggioranza. Dopo le critiche del leader di Italia Viva Matteo Renzi, il Movimento 5 Stelle in una nota firmata dal capogruppo alla Camera Davide Crippa rivendica che quell’articolo “pone leper la revoca delle” commentando: “Avanti così, servono risposte per i familiari delle vittime del ponte Morandi”. Ma Nicola Zingaretti, segretario del Pd, la pensa diversamente: “Non credo sia un primo passo verso la revoca”, spiega a Mezz’Ora in Più su Rai 3. Dunque è solo “un atto che rende più forte la dimensione pubblica nei confronti dei concessionari”. Concessionari che, sottolinea Zingaretti, “sono diversi e non uno solo. Non vanno fatti ...

lucianonobili : Siamo laici rispetto a revoca delle concessioni autostradali. Ma come in tutte le scelte @ItaliaViva pretende serie… - lucianonobili : Sulle concessioni autostradali @ItaliaViva pretende serietà. Si vogliono revocare? Si lavori in Parlamento per una… - fattoquotidiano : Concessioni autostradali, M5s: “Nel decreto Milleproroghe le basi per la revoca”. Zingaretti: “No, ma è un atto che… -