Stefan, un eroe di tre anni (Di sabato 21 dicembre 2019) Una vicenda davvero incredibile, è avvenuta nei giorni scorsi a Twenty, nel Lincolnshire, dove un bimbo di tre anni, chiamato Stefan Snowden, è riuscito a salvare la vita del padre, con il suo camion giocattolo. Un evento davvero meraviglioso che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta. A riportare l’accaduto, sono stati proprio i media statunitensi, che sono rimasti stupiti da ciò che ha fatto questo bimbo ed è per questo che tutti hanno voluto elogiarlo. Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo Stefan era in casa con sua madre e suo padre, Marc, quando all’improvviso l’uomo è stato colto da un attacco. Era sul divano privo di sensi. Stefan, nel vederlo in quello stato non poteva far finta di nulla e per questo, ha deciso di uscire di casa, prendere il suo camion ed andare a cercare aiuto. Il piccolo, con il suo giocattolo, è andato ...

