Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Maher Balle aveva rapito lanel 2016 per ricon lui in: dopo l’intervento internazionale di Polizia, però, la piccola era tornata in Italia. Era il 28 novembre quando dal Medio Oriente la bimba era rientrata a casa, ma a meno di un mese è sparita ancora. Di nuovo, infatti, il padreno si è presentato davanti alla scuola di Milano frequentata dall’11enne e ha portato con sé la bambina. A lanciare l’allarme è stata la mamma: èall’uomo.laperinIl 31 dicembre 2016 la bimba era stata rapita dal padre, Maher Balle di 42, per essere portata in, ma il 28 novembre 2019 la mamma Mariana Veintimilla, di 53, era riuscita a riin Italia. Era stato un lungo percorso, che aveva spinto la donna fino a Beirut dove era riuscita a localizzare la piccola. Dopo un’operazione ...

notizieit : Rapisce la figlia di 11 anni per portarla in Siria: è caccia all’uomo - ilmessaggeroit : Padre rapisce la figlia per la seconda volta: tre anni fa la aveva portata in Siria - angiuoniluigi : RT @leggoit: #milano, padre rapisce per la seconda volta la figlia: a novembre era stata riportata in Italia dalla #siria -