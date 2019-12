Quattro principesse reali anzi cinque in the Room I napoletani si scoprono di animo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sembrerebbe il titolo di un film, invece tanta concentrazione di noblesse di alto lignaggio è per il vernissage di Elena d’Assia (nipote di Mafalda di Savoia che tragicamente morì nei campi di concentramento). E davanti agli “Eroi allomatici” in mostra al Prac, a Pizzofalcone, galleria e zona supertrendy, sfilano Mafalda e Tatiana von Hessen, mamma e figlia (ramo diretto di discendenza con la regina Vittoria d’Inghilterra). E princesse Beatrice di Borbone che sarebbe poi la madre di Jean Christophe Napoleon (sì, l’erede di Napoleone) che a Parigi ha appena convolato a nozze, in stile Gran Marriage, con Olympia Arco-Zinneberg, erede di casa asburgica. Pensa te la storia… Ci sarebbe poi da aggiungere all’aristo/parterre Madeleine Caiazzo von Hessen, terza generazione, figlia di Elena e del geniale Massimo Caiazzo, professore di cromotologia e sound designer. Quale è il giusto ...

