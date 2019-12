Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non sembra dare tregua la pioggia incessante che ormai da diversi giorni sta colpendo l’Italia da Nord a Sud. Le regioni più colpite da questa nuova ondata di, con piogge, venti forti e coste flagellateburrasca, sono Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana, come ha spiegato il 115 in un tweet, ma anche per oggi è attiva l’arancione in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; gialla in Calabria, Piemonte e Veneto. Questa mattina c’è stata la prima vittima in Friuli Venezia Giulia: unè morto mentre cercava di guadare un torrente in unain via precauzionale. A Venezia invece è scattato di nuovo l’allarme acqua alta: la marea ha raggiunto infatti il livello di 120 cm alle ore 7.30; mentre in Liguria le precipitazioni, accompagnate dai venti di ...

Noovyis : (Maltempo, passa con l’auto in strada chiusa per allerta meteo: uomo muore travolto dalla corrente in Friuli. Aller… - giuliog : RT @TelesiaTv: Le #news: #manovra lunedì voto di fiducia #M5S emendamento su #Cannabislight - allerta #maltempo #neve al nord anche in pia… - TelesiaTv : Le #news: #manovra lunedì voto di fiducia #M5S emendamento su #Cannabislight - allerta #maltempo #neve al nord anc… -