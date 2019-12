I dieci videogiochi più scaricati del decennio su smartphone

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Se non avete mai sentito parlare di Subway Surfers della danese Kiloo non dovete preoccuparvi: non siete i soli. Eppure si tratta del videogioco per smartphone più scaricato al mondo degli ultimianni. L'app in questione è un “endless running”, un gioco in cui si comanda un personaggio impegnato in una corsa senza fine tra ostacoli e oggetti da raccogliere. Eppure, nonostante sia stata inventata in Danimarca, il suo successo lo deve in gran parte al mercato indiano in cui è una moda tra i casual gamer. La prima posizione di 'Subway Surfers' è la sorpresa principale della classifica stilata da App Annie, compagnia che si occupa di analizzare il mercato delle app e che alcuni giorni fa ha rilasciato un report elencando proprio i videogame di maggior successo dal 2010 a oggi sui piccoli schermi dei nostri smartphone. La seconda e terza piazza della graduatoria sono ben note anche a ...

