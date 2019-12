Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La vittima è il giovaneSacchi convolto in un terribile incidentele avvenuto durante la notte tra mercoledì e giovedì alle porte diappena partecipato a una cena e stava rientrando a casa. Per motivi ancora tutti da accertare, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa fuori. L’ennesima tragedia dellaè costata la vita a un ragazzo di soli 18nelle scorse ore nelle Marche. La vittima è il giovaneSacchi convolto in un terribile incidentele avvenuto durante la notte tra mercoledì e giovedì alle porte di. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte sullatra gli abitati di Treia e Chiesanuova. Il diciottenne era al volante della sua auto quando, per motivi ancora tutti da accertare, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa fuori. La ...

LimeMagazineU : Tragico schianto in strada a Macerata, Leonardo muore a 18 anni: aveva preso la patente da poco… - infoitinterno : Tragico schianto, muore 18enne - infoitinterno : Tragico schianto in strada a Macerata, Leonardo muore a 18 anni: aveva preso la patente da poco -