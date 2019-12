' Ndrangheta in Piemonte | arrestato l' assessore regionale Rosso

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Otto le misure cautelari. In manette anche l'Robertoaccusato di essersi rivolto a cosche calabresi per conquistare un posto in Regione. Meloni: "È fuori da FdI" C'è anche l'della RegioneRobertofra le otto persone arrestate questa mattina dalla Guardia di finanza di Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nell'ambito di un'operazione nei confronti di soggetti legati alla 'radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra le condotte illecite, oltre all'associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro, è stato contestato anche il reato di scambio elettorale politico-mafioso., uno dei leader di Fratelli d'Italia in, è stato accusato infatti di aver chiesto voti ai clan della ‘in occasione delle ultime elezioni ...

carlosibilia : 'Ndrangheta, arresti anche oggi, tra cui l' Assessore regionale in #Piemonte #Rosso. Avrebbe chiesto voti ai clan p… - Agenzia_Ansa : Voto di scambio, #Gdf sta eseguendo in Piemonte 8 ordinanze di custodia. Tra gli arrestati c'è anche un assessore d… - HuffPostItalia : 'Ndrangheta, arresti in Piemonte: c'è anche l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Rosso -