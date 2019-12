Inter-Genoa? La arbitra il fratello di un dirigente della Juventus Polemiche sui social

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)a Luca Pairetto,di Alberto,suiper una designazione definita inopportuna. Fa discutere suinetwork – ma non solo – la designazione di Luca Pairetto, arbitro di, in programma il prossimo 21 dicembre. Il direttore di gara è infattidi Alberto Pairetto, head of stadium revenueLuca Pairetto,di unLa critica mossa dai tifosi nerazzurri è facile da intuire. Luca Pairetto vivrebbe una sorta di poco professionale conflitto diessi visto che ilricopre un ruolo dirigenziale nella, principale contendente dell’per il primo posto in classifica.suiper una designazione considerata inopportuna I tifosi dell’Iter ritengono quantomeno inopportuna la ...

