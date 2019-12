Goleada Roma a Firenze | Montella a picco

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) Troppo forte questaper la tenera Fiorentina priva pure di Ribe'ry e Chiesa: i giallorossi espugnano per 4-1 il Franchi, dove lo scorso gennaio avevano perso 7-1 in Coppa Italia, travolgendo gli avversari. Sugli scudi Dzeko, al 7 sigillo in campionato, che ha aperto lae servito due assist, a segno anche Kolarov su punizione, quindi nella ripresa Pellegrini che non festeggiava una rete dallo scorso febbraio e infine Zaniolo che gia' aveva firmato l'assist per il centravanti bosniaco. Di Badelj la rete della bandiera per i viola che cadono ancora dopo il pareggio in extremis ottenuto domenica con l'Inter: con cinque sconfitte nelle ultime sei gare e una classifica sempre piu' a rischio la posizione dia questo punto si fa piu' che mai traballante: a dimostrazione anche il dg Barone che ha lasciato la tribuna prima della conclusione della gara, visibilmente deluso e ...

