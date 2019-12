Giorgia Meloni a TPI: “Bertinotti? Siamo amici intimi. Lui combatte per le idee in cui crede, non come i Cinque Stelle!” (Di venerdì 20 dicembre 2019) . Giorgia Meloni a TPI: “Bertinotti? Siamo amici intimi” È al centro della scena politica al momento. Fratelli d’Italia fisso al 10 per cento nei sondaggi, gli ultimi arresti per ‘ndrangheta che vedono tra i protagonisti anche politici, il retroscena su una possibile unione tra Salvini e Renzi, e quell’amicizia con Fausto Bertinotti. TPI intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Onorevole Giorgia Meloni, in una recente intervista che il direttore di TPI Giulio Gambino ha fatto a Fausto Bertinotti, lui ha dichiarato di avere un rapporto molto intimo con lei, di aver lavorato bene insieme quando ricoprivate rispettivamente il ruolo di presidente e vicepresidente della Camera. Come è possibile? Destra e sinistra radicale possono incontrarsi davvero? Guardi che le persone intelligenti possono stimarsi anche se si combattono. ...

