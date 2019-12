Così è crollato l’ordine liberale

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Egemonia, addio: bentornato realismo. John J. Mearsheimer, uno dei più importanti e influenti studiosi di relazioni internazionali al mondo e distinto professore di Scienze Politiche presso l’Università di Chicago, è uno dei più celebri esponenti della scuola del realismo politico contemporaneo, che ha radici e tradizione in Machiavelli, Hobbes, fino a capisaldi del Novecento come Edward Hallett Carr, Hans Morgenthau, Kenneth N. Waltz. Autore del celebre saggio The Tragedy of Great Power Politics del 2001 (La tragedia delle grandi potenze, Luiss, 2019), ormai un classico della saggistica sulle relazioni internazionali, lo scorso anno Mearhseimer ha pubblicato un nuovo capolavoro intitolato The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities (Yale Press University) la cui pubblicazione ha generato un grande dibattito negli Stati Uniti, tant’è il Financial Times lo ha ...

