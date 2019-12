Bottigliate ai carabinieri: la furia del clandestino (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lo straniero potrebbe essere espulso, in seguito all'udienza programmata per il 13 gennaio dopo il rinvio per i termini a difesa. Il legale del clandestino ha affermato che il suo assistito si è detto "disponibile" al rimpatrio Federico Garau  Luoghi: Ferrara

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bottigliate carabinieri