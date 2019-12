Bimbo precipitato a scuola, 3 indagate

Per la morte deldi 6 annidalle scale mentre era aa Milano sonodue insegnanti, una di ruolo e l'altra di sostegno, e la bidella. L'ipotesi di reato è omicidio colposo per omessa vigilanza. Il piccolo era uscito dalla classe per andare in bagno. Mentre rientrava salì su una sedia e cadde nella tromba delle scale dopo un volo di 10 metri. Dalle indagini è emerso che senza la sedia, lasciata incustodita, ilnon avrebbe potuto scavalcare il parapetto della scala.(Di venerdì 20 dicembre 2019)