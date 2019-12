Al Bano ospite a Sanremo | ‘Hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La 70esima edizione del Festival di, condotta da Amadeus, andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai1. Ancora sconosciuti i cantanti che parteciperanno alla gara, ma già circolano i nomi invece degli ospiti. Da Tiziano Ferro fisso sul palco a Romina Power e Al. Ma il signorcome sempre decide di stupire tutti. In anni in cui i grandi nomi temono di partecipare alla kermesse come concorrenti per non rischiare di arrivare ultimi, lui no, lui soffre la non competizione e al posto di fare l’vip preferirebbe scendere in pista. Intervistato durante la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 Un giorno da pecora Alha raccontato “Io e Romina ospiti a? “Si, però per meè sempre la gara, il fatto che vaiè bello, è un fatto strapositivo ma quando sai diin gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni ...

MusicStarStaff : CS_SANREMO, AL BANO: IO OSPITE? STRAPOSITIVO MA AVREI VOLUTO ESSER IN GARA, MI MANCA COMPETIZIONE, FORSE HANNO PENS… - Piergiulio58 : Sanremo 2020, Al Bano Carrisi super ospite con un atroce rimpianto: 'Cosa mi manca' - Libero Quotidiano - TweetNotizie : Sanremo 2020, Al Bano: «Bello fare l'ospite ma mi manca la gara. Forse hanno pensato che ero troppo vecchio...» -