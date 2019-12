TG RDN del 19 12 19

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) OMICIDIO SACCHI, RIESAME CONFERMA MISURE PER ANASTASIYA E PRINCI Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto l’istanza di attenuazione della misura cautelare presentata dalla difesa di Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre, davanti a un pub in zona Colli Albani, a Roma. Confermato l’obbligo di firma per lei e il carcere per Giovanni Princi, l’amico di Sacchi. Le motivazioni arriveranno entro 45 giorni. I due sono accusati del tentativo di acquisto di 15 chili di droga. SANITÀ, NEI PRONTO SOCCORSO LAZIO 70% HA SOLO CODICE BIANCO E VERDE E’ di 141 minuti l’attesa media in un pronto soccorso del Lazio per un codice bianco e di 88 minuti per un codice verde, ma si arriva anche a casi limite di 6 ore per un bianco e 3 ore e mezza per un verde. E’ quanto emerso dal ...

