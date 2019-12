Stipendio | quanto prendono i dirigenti più dei dipendenti

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lomedio dei top manager nel 2018 è diminuito, ma idovrebbero prendere 14,4 volte di più per arrivare alla medesima somma. In caso di cumulo di cariche, addirittura più di 180 volte. Èrileva il consueto focus sui «Board delle società con sede in Italia quotate» a Piazza Affari realizzato dall’area studi Mediobanca. I componenti dei 230 board di imprese, banche e assicurazioni presenti sul principale listino hanno incassato complessivamente l’anno scorso 605 milioni. Dal rapporto emerge che le remunerazioni di consiglieri delegati e presidenti sono calate rispettivamente del 10,8% e 8,3%. Il rapporto fra compenso dell’amministratore delegato e costo medio del lavoro dell’azienda è pari a 14,4 volte, ma cumulando le cariche si può salire fino a 183,4 volte. Nel focus dello scorso anno, ...

