Nintendo Switch avrebbe superato le vendite totali di Xbox One

(Di giovedì 19 dicembre 2019)lein tutto il mondo diOne, secondo le stime di Vgchartz.com.ha venduto 1.149.723 unità fino alla settimana terminata il 7 dicembre 2019 e ha portato lein tutto il mondo a 45,92 milioni di unità, al di sopra rispetto a quanto fatto daOne, che, secondo le stime,piazzato 45.24 milioni di unità.è stato lanciato in tutto il mondo circa tre anni e quattro mesi dopoOne, il 3 marzo 2017, mentre la console di Microsoft è stato lanciata il 22 novembre 2013 in occidente e il 4 settembre 2014 in Giappone.Leggi altro...

