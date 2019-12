Il Mattino – Se la nostalgia di De Laurentiis per la Grande Bellezza fosse il segnale di

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilquest’oggi ritorna sulle parole del presidente Depronunciate durante la cena di Natale: la sua citazione de “la”, ance senza fare nomi non lascia dubbi. Un paradosso visto come sono andate le cose tra Sarri e De, soprattutto dopo che il tecnico toscano disse di aver saputo dell’ingaggio di Ancelotti dalla tv quando pensava di essere ancora l’allenatore del Napoli. Quella del presidente Desembra propriochissà quante volte si sarà battuto il petto in questi ultimi mesi di tormento. Chissà, potesse tornare indietro: magari avrebbe avuto un po’ più di pazienza ad accettare le condizioni di Sarri per restare qui. E se queste parole verso il sarrismo e laro undi riavvicinamento per il futuro, magari non proprio la prossima stagione? Certo ci sono tutta una ...

