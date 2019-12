“Black Frank” | a Natale un aiuto ai commercianti in crisi | l’iniziativa di Franco

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In tempi dianche ile la sua coda di spese per i regali ai propri cari, viene vissuto in maniera molto diversa tra il centro e la periferia di Napoli. Così mentre nelle vie del centro illuminate da via Toledo a piazza Plebiscito c’è la fila fuori ai negozi ed ai mega store, in periferia si batte la fiacca mandando in enorme difficoltà idelle zone di periferie. Il caso di Secondigliano, alla periferia nord della città, dove ladel commercio pesa sui negozi del territorio.Ricciardi, simbolo di Napoli nel mondo della musica, originario proprio dell’area nord, ha pensato un modo originale per dare unaiin. “Il Blackricalca il tema delfriday”, si terrà venerdì 20 dicembre dalle ore 16:00 proprio nei negozi di Secondigliano dove l’artista, vincitore ...

