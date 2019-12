Alcamo | minaccia i carabinieri e si pente chiedendo una pizza | accontentato

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di giovedì 19 dicembre 2019). Viene arrestato ma in caserma siper quello che ha fatto e chiede in lacrime una. Isi inteneriscono e lo accontentano. All’interno della camera di sicurezza del comando della Compagnia deidiarriva unaromana. L’uomo, un 41enne di, è stato arrestato ieri dopo averto o militari che si erano recati a casa sua per notificarli un atto. Infastidito dalla notizia appena ricevuta l’uomo ha però riversato la propria frustrazione nei confronti dei. Ha prima strappato il documento in mille pezzi e poi hato i militari con un martello. Inevitabile l’arresto dell’uomo che è stato rinchiuso nella camera di sicurezza del Comando deidi. Poi è accaduto l’inaspettato. Il 41enne, mentre i militari compilano i documenti della denuncia, si ravvede per il ...

