Voi lo mangereste il pane fatto con i grilli?

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ila base didi Roberts Bakery (foto: https://www.facebook.com/RobertsBakeryUK) Mentre si prepara ad affrontare la Brexit, il Regno Unito prende le misure anche di un’altra rivoluzione – alimentare questa volta. Roberts Bakery, unttiere creativo di Northwich, nella contea del Cheshire, ha infatti lanciato ilcon i(commestibili). Ilin cassetta in questione si chiama Crunchy Cricket Loaf ed è una special edition che utilizza una farina difornita da Eat Grub, principale azienda inglese che si occupa di insetti edibili, cioè che si possono mangiare. “Ogni pagnotta contiene circa 336, che vengono essiccati, macinati, mescolati con farina di grano e cereali, e quindi cotti”, spiega il sito della bakery, che ama sperimentare nel campo della panificazione ed è attenta alla sostenibilità. Per Roberts Bakery ildiè un ...

scarjostark : RT @scrivodizain: mi confermate anche voi che in questo periodo avete una fame che vi mangereste persino tavolo e sedie??? no perché a me s… - gaiabertazzo98 : RT @scrivodizain: mi confermate anche voi che in questo periodo avete una fame che vi mangereste persino tavolo e sedie??? no perché a me s… - bandylyn : RT @scrivodizain: mi confermate anche voi che in questo periodo avete una fame che vi mangereste persino tavolo e sedie??? no perché a me s… -