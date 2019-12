Usa | presto test del Pentagono sul 5G

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilha annunciato che, dal prossimo anno, si svolgeranno le prime sperimentazioni sulle reti di quinta generazione (5G) così da verificarne le possibili applicazioni in ambito militare. Per svolgere le prime implementazioni del 5G sono state individuate 4 basi (Joint Base Lewis-McChord, Hill Air Force Base, Naval Base San Diego e Marine Corps Logistics Base Albany), dove verrà valutato quanto e in che modo potrà essere utilizzato per supportare le operazioni future delle diverse forze armate. In ognuna delle basi prescelte dalsaranno effettuatidifferenti tra loro, in modo tale da ridurre i tempi prima dell’effettivo impiego delle reti 5G nelle comunicazioni e nelle tecnologie militari. Gli obiettivi deiNella base di Lewis-McChord, utilizzata sia dall’Esercito sia dall’Aeronautica, saranno verificate le capacità del 5G nel supportare la realtà ...

