Tina Cipollari e Vincenzo in crisi? Il messaggio di lui

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Da qualche tempoe il suo compagno, il ristoratore fiorentinoFerrara, hanno smesso di farsi vedere in giro insieme. In tanti hanno pensato a unatra i due, ma poi undel ristoratore ha smentito l’indiscrezione.Nessunain vista traFerrara e. Dopo che l’indiscrezione su una presunta rottura tra i due ha iniziato a circolare, il ristoratore fiorentino – che non ama stare al centro del gossip – ha postato una loro foto con la didascalia “Love”, segno che le cose tra i due procederebbero per il meglio. Visualizza questo post su Instagram Love ❤️ Un post condiviso da(@ferrara1969) in data: 17 Dic 2019 alle ore 3:22 PST Secondo il rumor circolato in questi giorni non solo i due sarebbero stati ai ferri corti, ma...

zazoomnews : Tina Cipollari affari di cuore: crisi con Vincenzo? Lui rompe il silenzio - #Cipollari #affari #cuore: #crisi - infoitcultura : Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne| Maria De Filippi ha esagerato - GenovaOn : Annarita Cipollari, la sorella di Tina fa delle rivelazioni su Kiko Nalli e Ambra -