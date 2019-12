Sampdoria-Juventus 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | Matuidi gioca a tedesca | Jankto come

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), ledi– La Juve domina ma vince ‘solo’ 1-2 a Marassi. Decidono le perle di Dybala e Ronaldo nel primo tempo, inframezzate dal momentaneo pari di Caprari. La gara è appena terminata, queste ledella nostra redazione.Audero 6 – Non ha colpe sui due gol. Murillo 5 – Sta ancora cercando Ronaldo, che lo ha ubriacato. Qualcuno lo avvisi che la partita è finita. (75′ Augello sv) Ferrari 5.5 – A dispetto del suo cognome, stasera non è proprio un fulmine di guerra. Colley 6 – Fa meglio del compagno. Murru 5.5 – ‘Pray for Murru’. Non vorremmo essere nei suoi panni, travolto da un uomo che salta per più di 2 metri. Solidarietà. Depaoli 5.5 – Oggi lo si ricorda solo per lo stretto rapporto di parentela con il famosissimo cantante: Gino Depaoli. Ah ...

