Pattinaggio artistico | Shoma Uno trova la pace | dal 2020 lavorerà ufficialmente con

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) È stata una prima parte di stagione decisamente complessa per il pattinatoreUno, rimasto orfano di guida tecnica dopo l’addio a Machiko Yamada e Mihoko Higuchi. Alla vigilia dei Campionati Nazionali Giapponesi, al via domani fino a domenica presso la Yoyogi National Gymnasium di Tokyo, arriva direttamente dall’oriente la notizia di una possibile svolta definitiva; secondo i media locali infatti il talento del Sol Levante dalentrerànel team Champery dello svizzero Stéphane Lambiel, allenatore con cui il nipponico ha avviato una collaborazione dopo la debacle della prima tappa del Grand Prix, gli Internationaux De France.Uno, apparso decisamente in ripresa nelle ultime settimane, effettuerà un test importante davanti al proprio pubblico proprio in occasione dei Nazionali, dove si scontrerà non solo con l’alieno Yuzuru Hanyu ma anche con ...

