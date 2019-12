I Digimon invadono Pokémon Spada e Scudo grazie al lavoro di un hacker

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un cross-over? Normalmente non è possibile e con molta probabilità, considerando le licenze in gioco, non lo sarà mai. Tuttavia, qualcuno ha avuto comunque la bella idea di trasformare questa idea in realtà, introducendo i modelli 3D deiall'interno di, creando quello che è a tutti gli effetti un sogno di molti fan dei due franchise.ad una mod realizzata dall'utente di Gamebanana, Hollow, è stato possibile importare il modello poligonale delAgumon e delle sue varie Digievoluzioni, all'interno di Pokéemon, sostituendo il modello di Charmander e della sua linea evolutiva. Questo significa che, al posto di Charmeleon e Charizard, avrete Greymon, MetalGreymon e Wargreymon ad aspettarvi.L'intera mod è puramente cosmetica e non altera il comportamento di quello che sarebbe normalmente Charmander. Anche le animazioni ...

