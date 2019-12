Furgone travolge due bimbi, sono gravi

Due bambini di 5 e 6 annistati investiti da una Ponzano Magra, nello Spezzino. I piccolistati traferiti in codice rosso in ospedale, ma nonin pericolo di vita. Il più piccolo è giunto in elicottero al Mayer di Firenze, quello di 6 anni è all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia. Assieme a loro, a poca distanza, c'era anche la mamma, rimasta illesa. L'autista delsi è fermato dopo l'incidente e ha prestato soccorso.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)