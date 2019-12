Calcio: anticipo, Sampdoria-Juve 1-2

Lantus stacca temporaneamente l'Inter in classifica (+3) con il successo a Marassi (1-2) sulla Samp nell'del 17° turno. Bianconeri impegnati domenica in Supercoppa a Riyad. Partita senza emozioni per 19', poi il lampo: lancio di Alex Sandro, al volo di sinistro Dybala insacca. La Samp accusa il colpo, poi alza la testa: su un doppio pasticcio di Alex Sandro,Caprari batte Buffon ( 647in A, eguagliato Maldini). Proprio al 45' perla di Ronaldo: si alza in cielo e batte Audero di testa. Samp generosa, ma poco incisiva.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)