Bologna: l’aggressività nel pressing è la chiave contro l’Atalanta (Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’Atalanta ha sofferto il pressing intenso del Bologna di Mihajlovic. La voglia era quella di recuperare palla in avanti Il Bologna di Mihajlovic ha centrato un successo preziosissimo contro l’Atalanta orfana di Gomez e Ilicic. Senza dubbio, alla Dea è mancata creatività nell’ultimo terzo di campo, ma non va sottovalutato l’approccio intenso dei felsinei. contro il re delle marcature a uomo (Gasperini), il Bologna ha cercato una riconquista molto alta della palla, con tanti duelli uomo su uomo. Per una volta, l’Atalanta ha patito l’aggressività degli avversari. La sconfitta allontana la Dea dal quarto posto, non è certamente un buon risultato per Gasperini. Leggi su Calcionews24.com

