Auto ibride - La Motorizzazione le riclassifica | ecco l' elenco per fasce di CO2

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Basta con legeneriche. Da oggi si cambia. Per lo meno in Italia, dove il ministero dei Trasporti ha deciso di caratterizzare in base alle emissioni le diverse tipologie di vetture ad alimentazione mista termica-elettrica. Tenuto conto che le emissioni di CO2 costituiscono un parametro oggettivo, certo, verificabile e non contestabile, si legge in una circolare dellacivile, appare congruente con gli obiettivi del Piano di azione per il miglioramento della qualità dellaria classificare, ai fini dellincentivazione, i veicoli ibridi, che dalle norme di omologazione sono così definiti, attraverso il valore di CO2 rilevato in fase di omologazione riportato al punto V.7 della carta di circolazione. Tre. Tre i gruppi di veicoli individuati dal ministero dei Trasporti: Gruppo I con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km, Gruppo II con emissioni comprese ...

