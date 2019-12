Arriva il wc scomodo per dimezzare le pause in bagno negli uffici | ecco come funziona

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Per voi che amate leggere Proust durante la tradizionale seduta alè finita la pacchia. In Inghilterra tra un water d’oro di Maurizio Cattelan (rubato) e il trionfo dei conservatori alle elezioni è piombato il panico tra la folla. È in commercio da poche settimane il water che non ti permette di stare seduto mentre defechi. Già, una terribile tortura medioevale che sembra verrà usata soprattutto nei classiciin particolar modo per tutti quegli scansafatiche che passano ore alnon lasciando traccia di sé tra i colleghi. L’oggetto in questione si chiama StandardToilet ed ha un’angolazione di 13 gradi verso il pavimento. Chi l’ha programmato sostiene che la resistenza massima consentita per chi ci si siede sopra è di cinque minuti. Poi le gambe cominciano a far male. Il diabolico marchingegno più installazione costa tra i 176 e i 530 euro. Chiaramente l’obiettivo è ...

