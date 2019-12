Alberto Matano e Lorella Cuccarini in ritardo | slitta La Vita in Diretta

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)partono in: Lainoggi cambia orario Pomeriggio insolito per i telespettatori di Rai1. Dopo il consueto appuntamento con Caterina Balivo e Vieni da Me e dopo la puntata de Il Paradiso delle Signore, Lainoggi non va in onda e cambia orario. Al posto dello storico contenitore del primo canale della Tv di Stato, oggi mercoledì 18 dicembre, sarà trasmessa la cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella e i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Soscietà Civile dello Stato. L’evento, con inizio alle 16.50 durerà circa un’ora.prenderanno la linea alle 17.45 e daranno il via alla puntata odierna de Lain. Giovedì scorso i telespettatori hanno assistito alla partenza diin...

SimoneSyd1 : RT @dodibatt: Per chi sabato non avesse potuto seguire la puntata di #TecheTelethon andata in onda sabato su @RaiUno, dove sono stato ospit… - _cicialila : E comunque menomale che Alberto Matano ha deciso di mandare in onda questo servizio, cosi si capisce che tipo di pe… - Nikaconnect : Sono io che mi astengo dal commentare Alberto Matano e #LaVitaInDiretta. Vergognoso il giornalismo in cerca di sco… -