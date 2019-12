Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti“La politica beneventana decida se tenere o meno il referendum sull’. Il regolamento ora c’è, e diamo atto all’amministrazione Mastella di averlo approvato, ma ora occorre dare una risposta agli oltre 3200 cittadini che hanno firmato la nostra proposta”.ilSannita per l’Comune. Chiara, e legittima, la richiesta: il Consiglio Comunale si esprima sull’opportunità di tenere o meno il referendum per la gestionedell’. “Per quanto ci riguarda, ovviamente, la consultazione è da celebrare. In contemporanea con le prossime elezioni, perché altrimenti si determinerebbe per le casse pubbliche un aggravio di costi ingiustificabile, anche agli occhi della Corte dei Conti”. E se il Consiglio dovesse votare contro la proposta referendaria? “Ne prenderemo atto, e loro si assumeranno la responsabilità politica ...

anteprima24 : ** #Acqua pubblica, il Comitato torna alla carica: '#Referendum con le Regionali, questione di democrazia' **… - pombo1976 : @matteosalvinimi E quando c'era da far giocare tuo figlio con le moto d'acqua della polizia, non ti sei ricordato d… - FedericoM5STern : RT @Umbria24: Acqua pubblica, come cambia il calcolo della tariffa. L’autorità: «Su vicenda Acea monitoriamo» -