Mara Venier mette le mani addosso alla sua costumista | ma è un deepfake di Striscia la

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nuovonel tg satiricola Notizia Nella puntata dila Notizia andata in onda ieri sera, i telespettatori di Canale 5 hanno avuto la possibilità di vedere un nuovo fuori onda dia Domenica In. Naturalmente le immagini viste non solo reali ma l’ennesimocreato ad arte dai tecnici … L'articololesua, ma è undila Notizia proviene da KontroKultura.

SirDistruggere : Mara Venier si è presa la briga di replicare a una mentecatta che l'ha criticata per aver mandato in onda l'intervi… - trash_italiano : Utente critica Mara Venier per l'intervista a Tiziano Ferro: 'non mi è piaciuta l'intervista ad un gay sotto il per… - noemiofficial : Bellissima intervista a @TizianoFerro Che bella la conferma che dietro fantastiche canzoni ci sia anche una belliss… -