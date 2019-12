I delitti più efferati degli ultimi 10 anni | da Cucchi al delitto di Avetrana

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Gli10hanno visto accadere alcuni dei fatti di cronaca piùdell’ultimo secolo. Oltre a scatenare una profonda indignazione a livello sociale, ed ha visto allo stesso tempo alcuni dei progressi scientifici maggiori. Yara Gambirasio Uno dei casi che ha sconvolto maggiormente l’opinione pubblica è quello di Yara Gambirasio. La piccola Yara, scomparsa dopo essere andata in palestra il 26 novembre 2010, è stata ritrovata mesi dopo morta in un campo di Chignolo d’isola. Per cercare il suo assassino c’è stato un grande dispiegamento di forze, e per la prima volta è stata fatta un’analisi scientifica a tappeto. La ricerca di Ignoto 1 è duratae solo nel 2014 è stato individuato Massimo Bossetti, muratore di Mapello. Benché Bossetti si sia sempre dichiarato innocente, è stato condannato per l’omicidio di Yard in 3 gradi di giudizio. Il ...

