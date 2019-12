Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – La Regione Campania stanzia i150mila euro per mettere in sicurezza ladi. Ad annunciare la buona notizia è Giancarlo Giordano, responsabile del Genio Civile, che sta seguendo passo dopo dopo i lavori, affidati ai rocciatori della ditta Genea. Iconsentiranno un’ispezione puntuale del costone che verrà eseguita in cordata su un’area di 13mila metri quadrati, la rimozione delle alberature danneggiate e l’esecuzione del disgaggio dei volumi di roccia i stato di precario. Le foto scattate dai droni sono eloquenti. Profonde ferite lesionano le rocce che potrebbero staccarsi da un momento all’altro.mattina inalle 9 ci sarà una riunione per fare il punto della situazione, mentre un esperto geologo incaricato dalla regione Campania farà la sua ...

anteprima24 : ** Frana #Maiori, arrivano i primi #Fondi: domani vertice in #Prefettura ** - ottopagine : Frana sulla Statale Amalfitana:'Episodio da non sottovalutare' #Maiori - zazoomblog : Frana a Maiori interrogazione di Cirielli: “Rischiamo figuraccia internazionale” - #Frana #Maiori #interrogazione -