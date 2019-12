Vomita dal furgone in corsa | ma cade fuori | 37enne finisce in ospedale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoForino (Av) –dalin, maall’. Brutta avventura per unadi origini ucraine che era a bordo di uncondotto da un uomo. L’incidente è avvenuto poco fa in via Nazionale a Contrada (AV). La donna socdal 118, è stata trasportata all’“Moscati” di Avellino e ricoverata con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forino. Accertamenti in corso. L'articolodalin, mainproviene da Anteprima24.it.

