Un museo della diga del Gleno per il centenario del disastro | i fondi in un emendamento

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nascerà entro il 2023 unper ricordare ildella strage provocata nelle valliprovincia di Bergamo dal crollo di una, che causò la morte di oltre 350 persone. La tragedia avvenne la mattina del 1 dicembre 1923 in Val di Scalve e il monumento alla memoria sarà pronto per il. Lo stanziamento deiè previsto nel testo del maxialla manovra finanziaria votato in aula al Senato. Si tratta di 300 mila euro che verranno messi a disposizione nel 2020 per l'avvio dei lavori.

FabManuelMulas : Il sindaco @virginiaraggi rimuova IMMEDIATAMENTE questo schifo esposto al Museo di arte contemporanea di #Roma. No… - GuggenheimPGC : In caso non fosse ancora chiaro a tutti...tutti i giovedì, fino a fine mostra (27.01.2020), le porte del museo sono… - Avvenire_Nei : ??Nascerà a #Milano il #Museo nazionale della #Resistenza Lo hanno annunciato il ministro dei Beni e Attività Cultu… -