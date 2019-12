Previsioni Meteo | inverno indietro tutta | forte maltempo e caldo anomalo con lo scirocco

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ tornato l’autunno in tutt’Italia: il freddo della scorsa settimana è già un lontano ricordo in tutto il Paese, che già nel weekend aveva assaporato temperature primaverili (notevoli i +24°C di Capo Bellavista, in Sardegna, già sabato e i +20°C di Ancona nella giornata di domenica). Oggi, per il terzo giorno consecutivo, abbiamo avuto temperature di gran lunga superiori alle medie da Nord a Sud, con +23°C a Palermo, Carbonia e Battipaglia, +22°C a Catania, Siracusa e Mondragone, +21°C a Salerno, Oristano e Alghero, +20°C a Napoli, Reggio Calabria, Caserta, Sassari, Trapani e Vibo Valentia, +19°C a Jesi, Monopoli e Bisceglie, +18°C a Roma, Bari, Lecce, Brindisi, Latina, Macerata e Guidonia, +17°C a Pisa, Ancona, Grosseto, Frosinone, Fano, Campobasso, Imperia ed Empoli, +16°C a Firenze, La Spezia e Senigallia, +15°C a Genova, Perugia e Viterbo, +14°C a Trieste, ...

