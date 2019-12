Napoli | manutenzione degli immobili comunale | via libera dalla Giunta

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Su proposta dell’assessore al Patrimonio Alessandra Clemente laha approvato la decon la quale si autorizzano lavori distraordinariacomunali non a reddito per una spesa complessiva per lavori di euro 3.600.000,00 ripartita sulle annualità 2020-2021-2022. “Parliamo di interventi – dichiara l’assessore Alessandra Clemente – relativi a opere edili distraordinaria in genere, impianti tecnologici, riparazione,e fornitura e posa in opera di impianti ex novo, al fine dell’adeguamento alle norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro di sedi istituzionali e di benisottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Abbiamo ritenuto fondamentale, infatti, potenziare la qualitàdi proprietà. ...

