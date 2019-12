Inps: Reddito a un milione di famiglie

Sono oltre un, precisamente 1.066.000, le domande die pensione di cittadinanza accolte dall'tra aprile e novembre. Lo rileva l'Osservatorio dell'specificando che 51.681 sono le domande decadute e quindi lebeneficiarie di(890.756) e pensione di cittadinanza (123.673) sono nel complesso 1.014.429. L'importo per famiglia è di 484,44 euro con un massimo in Campania di 554 euro. Le domande che sono state respinte sono 444.494 mentre oltre 112.000 risultano in lavorazione.(Di lunedì 16 dicembre 2019)