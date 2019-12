Imu 2019 | ancora poche ore per pagare il saldo

Leggi la notizia su leggioggi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ore perilImu, la seconda rata, dopo l’acconto versato nel mese di giugno, dell’imposta municipale unica relativa al possesso degli immobili. Ricordiamo che l’imposta può essere pagata in un’unica rata a giugno oppure in 2 rate, a metà giugno e a metà dicembre. L’importo dell’imposta viene calcolato sulla base delle delibere comunali che ogni anno vengono pubblicate sul sito del MEF nella sezione dedicata, entro la fine di ottobre. Nel caso non fosse presente la delibera relativa all’anno in corso bisognerà applicare le aliquote relative all’anno precedente. Leggi anche: “Nuova Imu, addio Tasi: ecco le novità in arrivo”Imu: come effettuare il calcolo corretto Per effettuare il calcolo dell’importo daè necessario conoscere la base imponibile relativa all’immobile. La base imponibile si ottiene ...

