AOC CU34G2 e CU34G2X | nuovi monitor gaming in arrivo a gennaio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) AOCX sono duecurvi ultra-wide della serie G2, annunciati da poco e caratterizzati da pannelli da 34 pollici con curvatura 1500R e un formato 21:9, perfetti per giocare ma anche per guardare film e video con il massimo coinvolgimento. I dueraggiungono entrambi una risoluzione di 3440 x 1440 pixel, offrendo anche una luminosità massima di 300 nits e un rapporto di contrasto di 3000: 1. I tempi di risposta MPRT si attestano invece a 1 millisecondo – dato che si traduce in un’assoluta fluidità di gioco, prevenendo i classici problemi di ritardo e sincronizzazione delle immagini renderizzate. Il risultato inoltre è reso possibile anche grazie a una frequenza di aggiornamento massima pari a 100 Hz per ile a 144 Hz per la versione X. Entrambi iAOC inoltre supportano la tecnologia AMD FreeSync. Queste però non ...

notebookitalia : AOC lancia due nuovi gaming monitor ultra-wide (21:9) curvi da 34' della nuova serie G2: CU34G2X ha refresh rate da… - DelFabbrica : AOC amplia la sua gamma di monitor per videogiocatori presentando due nuovi modelli AOC, azienda specializzata nell… - pcexpander : CU34G2 e CU34G2X, i nuovi monitor gaming AOC disponibili da gennaio #pcexpander #cybernews #nonstopnews… -